Змінила чотири вбрання за один день: Дженніфер Лопес під прицілом папараці

Американська суперзірка Дженніфер Лопес презентувала публіці свій новий музичний фільм This Is Me... Now: A Love Story ("Це я... зараз: Історія кохання"), тому активно займається його просуванням.

15 лютого артистка в Нью-Йорк відвідала цілих три інтерв'ю і для кожного одягала нове вбрання (для одного навіть два вбрання) і зробила нову зачіску. Кожну появу Лопес зафіксували папараці.

Перший образ включав чорний костюм від Alaia з широкими штанами та коротким двобортним жакетом. Також на Лопес була коротка шуба зі штучного хутра від The Attico у баклажановому кольорі, яку вона стилізувала також із картатим беретом, короткими рукавичками, окулярами у чорній оправі та розкішною чорною крокодиловою сумкою Hermes Birkin.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

У цьому луку вона відвідала шоу NBC Today у Рокфеллер Плаза.

Друге вбрання Дженніфер – це поєднання шкіряної спідниці-олівця та стильної блакитної блузи, які вона доповнила довгим чорним пальтом, взуттям на платформах, окулярами та тією ж чорною сумкою Birkin.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

У цьому луку вона сходу в студію ABC на шоу The View.

Третій лук Лопес – це поєднання всього бежевого. Артистка одягла об'ємну шубу зі штучного хутра та незвичайний комбінезон із штанами у стилі афгані, глибоким декольте та вирізами на талії. Спереду вбрання прикрашало срібний декор з торочкою. Також на комбінезоні було драпування та шнурівка.

Лук артистка доповнила знову сонцезахисними окулярами, рукавичками та сумкою від Hermes Birkin вартість, якої приголомшує, адже згідно з виданням Daily Mail, такий аксесуар коштує близько 150 тисяч доларів.

У цьому образі Лопес залишала студію ABC у Верхньому Вест-Сайді, куди ходила заради інтерв'ю на шоу The View.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Четверте вбрання Лопес – це ефектний синій комбінезон з галтером та V-подібним декольте, який вона носила у поєднанні з об'ємним пальтом, шкіряною кепкою, туфлями на підборах та рукавичками. Шию зірки прикрашали масивні ланцюжки із підвісками.

У цьому образі Лопес з'явилася в Bay Plaza Cinema, у районі Нью-Йорка Бронкс.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

