Змінила два образи: Лілі Коллінз потрапила під приціл папараці в Каліфорнії

Незабаром відбудеться прем'єра другого сезону комедійного серіалу "Емілі в Парижі", головну роль у якому традиційно виконала акторка Лілі Коллінз, тому зірка активно відвідує різні заходи та шоу, щоб просувати проєкт.

Знімання серіалу вже завершено, а Лілі повернулася додому до США із Франції. Дівчину помітила у Лос-Анджелесі, коли вона йшла на шоу Джиммі Кіммела, щоб розповісти про "Емілі в Парижі". Вона була одягнена в оверсайз пальто коричневого кольору, теплу кофту на блискавці та вільні блакитні джинси. На руці Лілі несла сумку, а взута була в кросівки.

Лілі Коллінз / Getty Images

Для ефіру дівчина кардинально перевтілилася, адже одягла елегантне вечірнє вбрання від Givenchy з родзинкою у вигляді прозорої водолазки. Образ доповнили масивні черевики та пояс, а макіяж був виконаний з акцентом на червоній помаді.

Лілі Коллінз / Getty Images

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