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Змінила два образи за один день: Гвінет Пелтроу з'явилася на популярному шоу

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Змінила два образи за один день: Гвінет Пелтроу з'явилася на популярному шоу

Гвінет Пелтроу / Getty Images

Знаменитість потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі.

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу взяла участь у розважальному шоу Джиммі Кіммела. Знаменитість помітили біля студії у двох різних вбраннях.

Спочатку вона з'явилася у довгій чорній сукні під шию та з рукавами, яку поєднала з біркенштоками та декількома прикрасами. Вбрання акторки було від її власного бренду goop. У руці вона несла телефон та окуляри для зору.

Гвінет Пелтроу / © Getty Images
Гвінет Пелтроу / Getty Images

Другий образ Гвінет був гламурнішим і саме в ньому вона з'явилася в ефірі програми. Зірка одягла трикотажну сукню на тонких бретельках від бренду Christopher John Rogers, яку прикрашав розсип великих леліток. Завершили цей образ розкішні оксамитові мюлі синього кольору.

Гвінет Пелтроу / © Getty Images
Гвінет Пелтроу / Getty Images

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