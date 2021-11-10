Змінила два образи за один день: Гвінет Пелтроу з'явилася на популярному шоу

Знаменитість потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі.
Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу взяла участь у розважальному шоу Джиммі Кіммела. Знаменитість помітили біля студії у двох різних вбраннях.
Спочатку вона з'явилася у довгій чорній сукні під шию та з рукавами, яку поєднала з біркенштоками та декількома прикрасами. Вбрання акторки було від її власного бренду goop. У руці вона несла телефон та окуляри для зору.
Другий образ Гвінет був гламурнішим і саме в ньому вона з'явилася в ефірі програми. Зірка одягла трикотажну сукню на тонких бретельках від бренду Christopher John Rogers, яку прикрашав розсип великих леліток. Завершили цей образ розкішні оксамитові мюлі синього кольору.
Читайте також: