Змінила два образи за вечір: ефектну Леді Гагу помітили на вулиці у Нью-Йорку

Зірка продемонструвала дуже жіночні та елегантні вбрання.

Леді Гага повернулася до Америки після насиченого тижня в Європі, де відвідала кілька прем'єрних показів фільму "Дім Гуччі", в якому зіграла головну роль. Зірку помітили у Нью-Йорку, біля студії шоу The Late Show, яке веде Стівен Колберт.

Дорогою на програму Гага була одягнена в гламурний об'ємний жакардовий плащ від Lanvin, який вона поєднала із сріблястими туфлями від Gianvito Rossi та великими сережками від Kenneth Jay Lane. На обличчі у зірки був насичений макіяж очей, а волосся укладене в об'ємні локони.

Леді Гага / Getty Images

Після програми вона також потрапила під приціл папараці, але тільки в іншому луці. Лега Гага одягла чорну елегантну сукню від Valentino на одне плече. Вбрання було однотонним, але безумовною його окрасою стали вріз на животі та високий розріз на спідниці. Вперше сукня була представлена Модним домом у колекції Rendez Vous весна-літо 2022. Поєднала вона його із золотистими туфлями Gianvito Rossi та масивними золотими прикрасами.

Леді Гага / Getty Images

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