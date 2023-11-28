Змінила імідж: Алессандра Амбросіо з короткою стрижкою з'явилася на сторінках глянцю

Модель знялася у стильному фотосеті у новому для себе образі.

42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — стала головною зіркою свіжого випуску журналу Ocean Drive.

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На обкладинці бразилійка постала в образі маріонетки – до її рук та ніг були прив'язані мотузки. Вона позувала в білому боді з розрізами та в золотистих босоніжках на підборах. Також дівчина приміряла ефектні образи у сріблястих штанах, "голій" сукні, в цікавих туфлях з брошками та спідниці зі шлейфом. Локацією для зніманнь було обрано галерею, тому на деяких фото Але тримає в руках пензлик із фарбою та позує біля полотен.

На особливу увагу заслуговує нова стрижка Амбросіо — недбале каре з чубчиком, хоча, напевно, це перука.

Алессандра Амбросіо знялася для журналу Ocean Drive / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше топмодель Алессандра Амбросіо блиснула плоским животом. Бразилійка позувала в одних білих трусах і сірому світшоті.

Алессандра Амбросіо похизувалася пласким животом / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

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