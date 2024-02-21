Змінила імідж: дочка Міка Джаггера відвідала показ Burberry з кардинально новою зачіскою

Дочка американської супермоделі Джеррі Голл та лідера легендарного британського рок-гурту The Rolling Stones Міка Джаггера – 32-річна Джорджія Мей Джаггер – потрапила під приціл фотографів на модному шоу бренду Burberry. Модний дім презентував колекцію осінь-зима 2024 в Лондоні на Тижні моди.

Джорджія Мей Джаггер / Фото: Associated Press

Для заходу вона одягла білу сукню на затин, яка була виконана у вигляді плаща. На вбранні був також мілкий принт.

Доповнила вбрання модель туфлями з блискавками та синіми підборами, трендовою бордовою сумкою та нафарбувала губи бордовою помадою. Однак у цьому луку увагу привернула кардинально нова зачіска Джорджії Мей, оскільки вона відмовилася від блонду та перефарбувала волосся у каштановий колір.

Джорджія Мей Джаггер / Фото: Associated Press

На модний показ зірка прийшла зі старшою сестрою Елізабет, яка також одягла тренч, але молочного відтінку, і поєднувала його з капроновими колготками, туфлями на платформі та невеликою сумкою.

Джорджія Мей та Елізабет Джаггер / Фото: Associated Press

У показі Burberry брала участь супермодель Наомі Кемпбелл. 53-річна жінка вийшла на подіум у незвичайній зеленій сукні-бюстьє, яка повністю складалася з торочки з ниток.

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