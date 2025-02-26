Змінила імідж: Джорджина Родрігес продемонструвала скромний, але елегантний образ

Зазвичай дівчина віддає перевагу одягу, що підкреслює її пишні форми.

31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес любить обтисле вбрання, яке підкреслює її фігуру. Тому шанувальники зірки були здивовани її новим образом, який вона продемонструвала у своєму Instagram.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Джорджина одягла класичну чорну сукню від Chanel, яку доповнила трендовою маленькою сумочкою також від цього французького бренду і червоним "хижим" манікюром.

Волосся вона так само по-новому уклала, зробивши прямий проділ.

instagram.com/georginagio

У коментарях її фоловери відзначили, що Родрігес має дуже елегантний вигляд.

instagram.com/georginagio

Джорджина – кохана (а з деяких чуток, вже й дружина) португальського футболіста Кріштіану Роналду. Разом вони виховують п'ятьох дітей, для двох із них – доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди – вона є біологічною матір'ю. 7-річних близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина – 14-річного Кріштіану-молодшого – нічого не відомо. Усією великою родиною вони мешкають у Саудівській Аравії, де Кріштіану грає за футбольний клуб "Аль-Наср".

Раніше, нагадаємо, гламурна Джорджина Родрігес позувала на тенісному корті в яскравій мінісукні.

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