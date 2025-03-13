Змінила імідж: Наомі Кемпбелл приміряла образ платинової блондинки з короткою стрижкою

Модель знялася у новій фотосесії для глянцю.

54-річна британська модель Наомі Кемпбелл стала головною зіркою нового випуску журналу i-D. На глянцевій обкладинці вона була зазнімкована в цікавому образі – платинової блондинки з короткою стрижкою.

Для фотосесії стилісти підібрали для Наомі зухвалі образи. Вона позувала у мінішортах, високих чоботях, у коротких корсетних сукнях, пітонових шортах-трусах, шкіряному топі-бюстгальтері тощо.

У своєму Instagram Наомі зазначила, що вперше знялася для i-D у 1986 році і рада знову повернутись на обкладинку цього авторитетного британського видання.

Також вона показала відео з бекстейджу зніманнь.

Раніше, нагадаємо, Наомі Кемпбелл відвідала показ Chanel у мінісукні та з бантом у волоссі. Її помітили папараці на шляху на показ Модного будинку Chanel, який презентував колекцію осінь-зима 2025-2026.

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