Змінила імідж: вагітна дівчина Венсана Касселя похизувалася короткою стрижкою

Модель здивувала своїх фоловерів новою зачіскою.
27-річна австралійка бразильського походження – Нара Баптиста – зараз перебуває в очікуванні своєї першої дитини, батьком якої є її бойфренд – 57-річний актор Венсан Кассель, з яким вони нещодавно відзначили першу річницю стосунків.
Дівчина не стала приховувати своє цікаве становище, а у своєму фотоблогу показала серію знімків, на яких позує в чорній довгій сукні, яка підкреслює її живіт, що вже округлився.
А днями мама Нари відзначала день народження, відзначати який вони пішли до одного з паризьких ресторанів.
Цікаво, що перед цим модель коротко обстригла свої розкішні кучері. Тепер має коротку стрижку.
Нагадаємо, раніше вагітна Нара Баптиста у короткому топі та з оголеним животом сходила на карнавал.
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