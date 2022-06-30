Змінила кілька образів і похизувалася своїм брендом: Періс Гілтон сфотографували у Лос-Анджелесі

Зірку заскочили дорогою на популярне шоу, от тільки синьо-жовтий прапор з руки вона вже зняла.

Періс Гілтон любить бути в центрі уваги, а також коли нею захоплюються та фотографують. Тому коли мільйонерка і світська тусовниця бачить фотографів, ніколи від них не тікає, а радісно позує. Також з цієї причини Періс завжди при параді, навіть коли одягає нібито спортивний лук, і має бездоганний вигляд.

29 червня блондинку сфотографували дорогою на шоу Jimmy Kimmel Live, де інтерв'ю у неї брала запрошена ведуча Челсі Гендлер. На Періс на той момент був велюровий спортивний костюм від її власного бренду Iconic, він був схожий на ті, які вона носила у двохтисячних.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

В ефірі програми ж знаменитість з'явилася у чорній мінісукні із зав'язками на шиї та довгими рукавами від Lanvin. Доповнили цей лук туфлі від Versace та сонцезахисні окуляри.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Днем раніше Гілтон також демонструвала стильний та гламурний образ. Вона одягла блакитну сукню у дрібні квіти від CB floral dress на сімейну вечірку, яку також відвідав її брат та його вагітна дружина.

Періс Гілтон з братом та його дружиною / Фото: Associated Press

Але що цікаво, браслет із синьо-жовтим прапором України, який їй пов'язали на руку в Каннах, світська левиця вже зняла.

Читайте також: