Змінила кілька образів і похизувалася своїм брендом: Періс Гілтон сфотографували у Лос-Анджелесі

Зірку заскочили дорогою на популярне шоу, от тільки синьо-жовтий прапор з руки вона вже зняла.
Періс Гілтон любить бути в центрі уваги, а також коли нею захоплюються та фотографують. Тому коли мільйонерка і світська тусовниця бачить фотографів, ніколи від них не тікає, а радісно позує. Також з цієї причини Періс завжди при параді, навіть коли одягає нібито спортивний лук, і має бездоганний вигляд.
29 червня блондинку сфотографували дорогою на шоу Jimmy Kimmel Live, де інтерв'ю у неї брала запрошена ведуча Челсі Гендлер. На Періс на той момент був велюровий спортивний костюм від її власного бренду Iconic, він був схожий на ті, які вона носила у двохтисячних.
В ефірі програми ж знаменитість з'явилася у чорній мінісукні із зав'язками на шиї та довгими рукавами від Lanvin. Доповнили цей лук туфлі від Versace та сонцезахисні окуляри.
Днем раніше Гілтон також демонструвала стильний та гламурний образ. Вона одягла блакитну сукню у дрібні квіти від CB floral dress на сімейну вечірку, яку також відвідав її брат та його вагітна дружина.
Але що цікаво, браслет із синьо-жовтим прапором України, який їй пов'язали на руку в Каннах, світська левиця вже зняла.
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