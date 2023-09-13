Змінила кілька вбрань від Versace: Шакіра зачарувала ефектними образами на MTV Video Music Awards

На заході вона стала зіркою вечора та здобула престижну нагороду.

У вівторок, 12 вересня, у Нью-Йорку відбулася церемонія вручення нагород MTV Video Music Awards 2023. Зіркою заходу, яка привернула найбільшу увагу, стала співачка Шакіра.

Шакіра / Фото: Associated Press

Зірка спочатку вийшла до фотографів у розкішній та гламурній сукні від Модного дому Versace. Вбрання було зроблене з фірмової металевої тканини бренду, мало довгий шлейф та декольте-гойдалку.

Також сукня мала відкриту спину, вирізи з боків і довгий шлейф. У цій неймовірно гарній сукні Шакіра з'явилася на публіці зі своїми синами від футболіст Жерара Піке — Сашею та Міланом.

Шакіра / Фото: Associated Press

Хлопчики також були у луках від Versace – чорно-золотих костюмах.

Шакіра із синами / Фото: Associated Press

Потім зірка виступила у неймовірному короткому вбранні зі стразами. Це був складний комбінезон-сітка, поверх якого одягалися топ та коротка спідниця, його вона доповнила курткою та жакетом.

Шакіра / Фото: Associated Press

Шакіра на церемонії здобула одну з найпрестижніших нагород — премію Майкла Джексона Video Vanguard — це спеціальна нагорода, яка вручається за "видатний внесок" та "глибокий вплив" на музичне відео та попкультуру.

Шакіра / Фото: Associated Press

Потім вона змінила свій лук. Зірка переодяглася у блакитну сукню від Versace з розрізами та величезними декоративними англійськими шпильками.

Шакіра / Фото: Associated Press

Шакіра / Фото: Associated Press

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