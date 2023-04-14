Змінила міні на яскравий трикотажний костюм: Гайді Клум заскочили у Пасадені

Учора 49-річна модель привнесла до свого образу весняний настрій, одягнувши яскравий квітковий ансамбль, що складається з трикотажного кардигану та широких штанів у такий самий принт, а також строкатої блузки. Взута Клум була в білі шльопанці, схожі на крокси.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді була з білою сумкою на плечі, у великих сонцезахисних окулярах у білій оправі, і у неї було розпущене волосся. Також модель несла в руці парасольку.

А днем раніше Гайді справила фурор перед камерами фотографів, приїхавши на знімання в джинсовій мініспідниці від бренду Eb Denim з нерівним краєм та подвійним поясом із застібкою-ґудзиком, а також кашеміровим джемпером молочного відтінку. До образу манекенниця тоді підібрала чоботи-ботфорти в тон на високих шпильках.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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