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Змінила міні на яскравий трикотажний костюм: Гайді Клум заскочили у Пасадені

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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343
Час на прочитання
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Змінила міні на яскравий трикотажний костюм: Гайді Клум заскочили у Пасадені

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді Клум щодня вирушає на роботу – знімання шоу America's Got Talent, які відбуваються у Пасадені.

Учора 49-річна модель привнесла до свого образу весняний настрій, одягнувши яскравий квітковий ансамбль, що складається з трикотажного кардигану та широких штанів у такий самий принт, а також строкатої блузки. Взута Клум була в білі шльопанці, схожі на крокси.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді була з білою сумкою на плечі, у великих сонцезахисних окулярах у білій оправі, і у неї було розпущене волосся. Також модель несла в руці парасольку.

А днем раніше Гайді справила фурор перед камерами фотографів, приїхавши на знімання в джинсовій мініспідниці від бренду Eb Denim з нерівним краєм та подвійним поясом із застібкою-ґудзиком, а також кашеміровим джемпером молочного відтінку. До образу манекенниця тоді підібрала чоботи-ботфорти в тон на високих шпильках.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
343
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