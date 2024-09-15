Змінила мініспідницю на прозору: Наталі Портман позувала на червоній доріжці кінофестивалю

Актриса Наталі Портман відвідала церемонію нагородження, яка відбулася у межах 50-го Довільського американського кінофестивалю у Франції. Також зірка пройшлася червоною доріжкою, щоб продемонструвати своє вбрання.

43-річна зірка, яка здебільшого носить мінісукні та спідниці, цього разу віддала перевагу вбранню максі. Однак ноги Наталі все ж таки продемонструвала, адже спідниця у сукні була прозорою.

Це вбрання Портман було від бренду Dior і є частиною круїзної колекції 2025. Воно було повністю розшите бісером та бусинами, а також мало глибоке квадратне декольте та пишні рукави у стилі 80-х років. Пікантності сукні додавав також прозорий верх і те, що Наталі не носила з ним бюстгальтер, а лише заклеїла груди спеціальними силіконовими накладками.

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що вбрання з цієї колекції Портман вже одягала і воно стало її модним провалом. У липні цього року, під час промо-кампанії серіалу "Леді в озері", акторка вийшла на фотокол у оксамитових мінішортах та топі з баскою, декорованим бісером й лелітками, які нагадували кольчугу. Лук був надто грубим для її ніжною і романтичною зовнішності.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

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