Змінила строгий костюм на розкішну сукню з квітковими аплікаціями: Кірстен Данст у Венеції

39-річна американська акторка продемонструвала сьогодні на кінофестивалі два образи.
Сьогодні, 2 вересня, в межах 78-го Венеційського кінофестивалю відбувся фотокол фільму "Сила пса" режисерки Джейн Кемпіон. У головній ролі зіграла Кірстен Данст.
Вона постала у чорному строгому штанному костюмі і білій сорочці. Вбрання акторка поєднала з різнокольоровими смугастими босоніжками.
Волосся Данст розпустила, зробила ніжний макіяж і завершила лук французьким манікюром та червоним педикюром.
Разом з Кірстен позував її колега по стрічці — Бенедикт Камбербетч, та режисерка Джейн Кемпіон.
Про фільм:
Стрічка "Сила пса" заснована на однойменному романі 1967 року американського письменника Томаса Севіджа. У картині йдеться про двох братів Філе і Джордже Бербенків, які володіють найбільшим ранчо у Монтані. Коли Джордж таємно одружується на вдові Роуз, Філ відчуває себе зрадженим і вирішує цей шлюб зруйнувати.
А ввечері на червоній доріжці Данст сяяла у розкішній чорній сукні з прозорою спідницею, розшитій квітковими аплікаціями, паєтками та бісером. Їй зробили пучок, насичений смокі-айс і прикрасили вуха довгими елегантними сережками.
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