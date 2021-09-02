Змінила строгий костюм на розкішну сукню з квітковими аплікаціями: Кірстен Данст у Венеції

Змінила строгий костюм на розкішну сукню з квітковими аплікаціями: Кірстен Данст у Венеції

39-річна американська акторка продемонструвала сьогодні на кінофестивалі два образи.

Сьогодні, 2 вересня, в межах 78-го Венеційського кінофестивалю відбувся фотокол фільму "Сила пса" режисерки Джейн Кемпіон. У головній ролі зіграла Кірстен Данст.

Вона постала у чорному строгому штанному костюмі і білій сорочці. Вбрання акторка поєднала з різнокольоровими смугастими босоніжками.

Кірстен Данст / Associated Press

Волосся Данст розпустила, зробила ніжний макіяж і завершила лук французьким манікюром та червоним педикюром.

Разом з Кірстен позував її колега по стрічці — Бенедикт Камбербетч, та режисерка Джейн Кемпіон.

Кірстен Данст / Associated Press

Джейн Кемпіон, Бенедикт Камбербетч, Кірстен Данст / Associated Press

Про фільм:

Стрічка "Сила пса" заснована на однойменному романі 1967 року американського письменника Томаса Севіджа. У картині йдеться про двох братів Філе і Джордже Бербенків, які володіють найбільшим ранчо у Монтані. Коли Джордж таємно одружується на вдові Роуз, Філ відчуває себе зрадженим і вирішує цей шлюб зруйнувати.

А ввечері на червоній доріжці Данст сяяла у розкішній чорній сукні з прозорою спідницею, розшитій квітковими аплікаціями, паєтками та бісером. Їй зробили пучок, насичений смокі-айс і прикрасили вуха довгими елегантними сережками.

Кірстен Данст / Associated Press

Кірстен Данст / Associated Press

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