Змінила сукню на джинси і одягла капці від Джастіна Бібера: Крістен Стюарт під прицілом папараці

Змінила сукню на джинси і одягла капці від Джастіна Бібера: Крістен Стюарт під прицілом папараці

У звичайному житті вона віддає перевагу простому і трохи зухвалому стилю.

Після церемонії незалежного американського кіно "Готем" у Нью-Йорку, де Крістен Стюарт сяяла в рожевій оксамитовій сукні від August Getty Atelier, акторка вирішила змінити гламур на повсякденність. Учора зірку помітили у районі Нохо, коли вона покидала готель.

Крістен була одягнена у рвані джинси-бойфренди, в'язану кофту та теплий чорний бомбер. На плечі у неї висіла сумка-шопер, на очах були сонцезахисні окуляри, а взула акторка теплі домашні капці зі смайлами від бренду Джастіна Бібера Drew House. Волосся Стюарт зібрала в недбалий пучок.

Крістен Стюарт / Getty Images

До речі, під час церемонії "Готем" вона була нагороджена спеціальною премією за внесок у кінематограф та акторські досягнення.

Крістен Стюарт / Associated Press

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