Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Змінила сумку Fendi на Chanel: чарівна Сара Джессіка Паркер на вечірці у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
452
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Змінила сумку Fendi на Chanel: чарівна Сара Джессіка Паркер на вечірці у Нью-Йорку

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Для заходу акторка обрала лаконічне вбрання, але яскравий аксесуар.

58-річна зірка телесеріалу "Секс і місто" Сара Джесіка Паркер продемонструвала новий образ у сукні своєї улюбленої довжини міді. Акторка відвідала щорічний святковий вечір Amazon.

На Паркер була темна сукня А-силуету з деніму, яку вона поєднала з чорним шкіряним жакетом у стилі нульових. Доповнила вона вбрання чорними лакованими туфлями в стилі "Мері Джейн" від свого бренду SJP by Sarah Jessica Parker.

На обличчі у Паркер був легкий макіяж очей, а на губи вона нанесла блиск. Але найбільше в цьому лук здивувала сумка акторки, адже вона проміняла улюблену Fendi Baguette на Chanel ніжно-рожевого відтінку.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Якщо ви дивилися серіал "Секс і місто", то маєте знати, що його головна героїня любила не лише дороге взуття, а й одну особливу сумку, і це, звичайно, Fendi Baguette.

Сумка Baguette була розроблена 1997 року Сільвією Вентуріні Фенді та стала символом дев'яностих, адже її позиціонували як обов'язковий аксесуар яскравої та розкішної жінки. Витягнутий прямокутний аксесуар отримав свою назву від французького багету, який традиційно носять під пахвою.

Сумка Fendi Baguette / © Getty Images
Сумка Fendi Baguette / Фото: Getty Images

Читайте також:

Історія культової акторки сучасності Сари Джессіки Паркер

Історія культової акторки сучасності Сари Джессіки Паркер

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
452
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація