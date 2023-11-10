Змінила сумку Fendi на Chanel: чарівна Сара Джессіка Паркер на вечірці у Нью-Йорку

58-річна зірка телесеріалу "Секс і місто" Сара Джесіка Паркер продемонструвала новий образ у сукні своєї улюбленої довжини міді. Акторка відвідала щорічний святковий вечір Amazon.

На Паркер була темна сукня А-силуету з деніму, яку вона поєднала з чорним шкіряним жакетом у стилі нульових. Доповнила вона вбрання чорними лакованими туфлями в стилі "Мері Джейн" від свого бренду SJP by Sarah Jessica Parker.

На обличчі у Паркер був легкий макіяж очей, а на губи вона нанесла блиск. Але найбільше в цьому лук здивувала сумка акторки, адже вона проміняла улюблену Fendi Baguette на Chanel ніжно-рожевого відтінку.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Якщо ви дивилися серіал "Секс і місто", то маєте знати, що його головна героїня любила не лише дороге взуття, а й одну особливу сумку, і це, звичайно, Fendi Baguette.

Сумка Baguette була розроблена 1997 року Сільвією Вентуріні Фенді та стала символом дев'яностих, адже її позиціонували як обов'язковий аксесуар яскравої та розкішної жінки. Витягнутий прямокутний аксесуар отримав свою назву від французького багету, який традиційно носять під пахвою.

Сумка Fendi Baguette / Фото: Getty Images

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