Змінила три луки за день: супермодель Гайді Клум потрапила під приціл папараці

Змінила три луки за день: супермодель Гайді Клум потрапила під приціл папараці

Гайді Клум продовжує підкорювати серця шанувальників своїми неймовірними образами. Причому луки зірки стильні і для повсякденних виходів, і для появ в ефірі.

Супермодель, колишній ангел білизняного бренду Victoria's Secret, а тепер успішна телеведуча потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку тричі і, звичайно ж, продемонструвала три різні луки. На Гайді був комплект у хижому стилі, де вона поєднала леопардову блузу, штани-кльош, сандалі та плетену сумку. Завершили цей лук прикраси та сонцезахисні окуляри.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Також її сфотографували у більш гламурному образі, де вже вона була одягнена у квітчастий штанний костюм-трійку від Georges Hobeika та босоніжки із зав'язками. Цей лук також урізноманітнили аксесуари — рожеві окуляри та невелика сумка.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

І третій образ моделі — ефектна довга в'язана сукня. Вбрання мало американську пройму та високий розріз на спідниці, який відкривав стрункі ноги знаменитості. Цей образ вона доповнила макіяжем, прикрасами та босоніжками. Обрала вона його для The Late Show With Stephen Colbert.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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