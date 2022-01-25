Змінила три вбрання: Селена Гомес на зніманнях серіалу "Вбивства в одній будівлі"

Змінила три вбрання: Селена Гомес на зніманнях серіалу "Вбивства в одній будівлі"

Акторка і співачка повернулася до Нью-Йорка заради продовження роботи в гучному серіалі Hulu.

У грудні 2021 року у Нью-Йорку стартувала робота над другим сезоном комедійно-детективного серіалу "Вбивства в одному будинку". Якийсь час робота велася в студії, а зараз актори повернулися до знімань на вулиці, адже 24 січня Селену Гомес помітили біля багатоквартирного будинку Arconia у центрі міста.

Селену сфотографували у двох образах: коричневій шубі з шарформ та зеленій шубі під пояс від бренду Proenza Schouler.

Селена Гомес / Getty Images

Селена Гомес / Getty Images

Також між зніманнями дівчину заскочили у пуховику із принтом. Селена була у трикотажному костюмі, а голову замотала шарфом.

Селена Гомес / Getty Images

За сюжетом першої частини серіалу, герої знайомляться, коли в їхньому будинку відбувається страшне вбивство молодого хлопця на ім'я Тім Коно. Аби дізнатися правду, вони починають розслідувати злочин та записувати детективний подкаст, який стає дуже популярним. Серіал вийшов захопливим, веселим та дуже стильним.

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