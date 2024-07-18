Змінила вбрання на бікіні: Ешлі Робертс поділилася знімками з відпустки

Ешлі Робертс поїхала у відпустку до моря, звідки поділилася на своїй сторінці в Instagram цікавими знімками.

На першому фото ведуча постала у купальнику теракотового кольору зі шнурівками, ліф якого одягла догори дриґом. Волосся вона зібрала у хвіст, одягла сонцезахисні окуляри у помаранчевій оправі і зав'язала на шиї хустку. Позувала вона на терасі біля басейну з морським виглядом.

Ешлі Робертс/Instagram

На іншій світлині Ешлі з'явилася з подругою. На Робертс було стильне блакитне бікіні, у якому вона продемонструвала струнку фігуру, а на подрузі – суцільний чорний купальник із вирізами.

Ешлі Робертс/Instagram

Нагадаємо, раніше Ешлі Робертс потрапила під приціл папараці дорогою на роботу. Вона блиснула сосками у костюмі пастельно-блакитного кольору з рельєфної тканини.

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