Змінила зачіску і цілувалася з новим хлопцем: Авріл Лавін сфотографували після розірваних заручин

Співачка не перестає шокувати, адже ще тиждень тому вона була заручена.

38-річна співачка Авріл Лавін останнім часом у центрі уваги, оскільки після чуток про розірвані заручини з репером Mod Sun, справжнє ім'я якого Дерек Раян Сміт, прилетіла до Парижа на Тиждень моди. За останній тиждень зірка вже встигла побувати на кількох модних шоу і засвітити нову зачіску, оскільки відстригла своє довге волосся в каре.

Також вона з'явилася на модному шоу осінь-зима 2023-2024 бренду Dundas у неоновому блейзері великого розміру, сукні та ботильйонах з імітацією шкарпеток.

Цей лук Авріл доповнила неоновими пасмами у волоссі, артмакіяжем та блискітками на щоках. Також вона одягла на шию великий дорогоцінний ланцюг.

Авріл Лавін / Фото: Getty Images

Але схоже, що до Франції Авріл прилетіла не сама. Після раптового розставання з Дереком з'явилися чутки, що співачка кинула його заради 33-річного репера Tyga, справжнє ім'я якого Майкл Рей Нгуен-Стівенсон. І пізніше ввечері після показу Dundas, Авріл відвідала модне шоу Mugler у компанії Tyga, підтвердивши таким чином чутки.

Авріл Лавін та Tyga / Фото: Getty Images

Вони не приховували, що тепер разом – трималися за руки, цілувалися на камеру.

Авріл Лавін та Tyga / Фото: Getty Images

З Mod Sun співачка пробула у стосунках два роки і шлюб із ним мав бути третім для неї. Від 2006 до 2009 року Авріл була одружена з вокалістом Деріком Віблі, а в 2013-2015 була у стосунках з солістом гурту Nickelback Чедом Крюгером.

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