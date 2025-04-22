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- Шоу-бізнес
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Змінила два вбрання за день: Сара Джессіка Паркер сходила на інтерв'ю
Відому акторку сфотографували папараці.
Напередодні виходу нового сезону серіалу «І просто так… „, який є продовженням «Сексу і міста», акторка Сара Джессіка Паркер сходила на інтерв’ю. Її помітили біля Rockefeller Center, де вона відвідала студію NBC та програму The Today Show.
Паркер того дня продемонструвала два вбрання. Спочатку з машини вона вийшла у своєму улюбленому образі, оскільки одягла вузькі джинси, сірий джемпер та чорне пальто. Взута була в чорні ботильйони на підборах, а в руці тримала сіру сумку від Chanel. Очі акторка сховала за сонцезахисними окулярами.
Потім після інтерв’ю Сару Джессіку знову сфотографували, але вона мала вже інакший вигляд. Аекторка переодяглася в обтислу сукню в принт і складки. Також вона була у чорних босоніжках.
Нагадаємо, що трейлер третього сезону серіалу «І просто так …» (And Just Like That) нарешті вийшов. Компанія Max, яка займається зніманням та просуванням цього проєкту, анонсувала також, що трансляція серіалу стартує 29 травня.
З трейлера зрозуміло, що в новому сезоні ми знову побачимо Кері, Міранду та Шарлотту, а також їхніх нових подруг — Сіму Патель та Лізу Векслі. Жінки, як і раніше, збираються разом на обіди, обговорюють чоловіків, нагальні проблеми, а також носять гарний одяг. Головна героїня серіалу Керрі Бредшоу регулярно з’являється у гарних туфлях та носить їх навіть удома.