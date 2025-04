Змінила два вбрання за день: Сара Джессіка Паркер сходила на інтерв'ю

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Напередодні виходу нового сезону серіалу «І просто так… „, який є продовженням «Сексу і міста», акторка Сара Джессіка Паркер сходила на інтерв’ю. Її помітили біля Rockefeller Center, де вона відвідала студію NBC та програму The Today Show.

Паркер того дня продемонструвала два вбрання. Спочатку з машини вона вийшла у своєму улюбленому образі, оскільки одягла вузькі джинси, сірий джемпер та чорне пальто. Взута була в чорні ботильйони на підборах, а в руці тримала сіру сумку від Chanel. Очі акторка сховала за сонцезахисними окулярами.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Потім після інтерв’ю Сару Джессіку знову сфотографували, але вона мала вже інакший вигляд. Аекторка переодяглася в обтислу сукню в принт і складки. Також вона була у чорних босоніжках.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Нагадаємо, що трейлер третього сезону серіалу «І просто так …» (And Just Like That) нарешті вийшов. Компанія Max, яка займається зніманням та просуванням цього проєкту, анонсувала також, що трансляція серіалу стартує 29 травня.

З трейлера зрозуміло, що в новому сезоні ми знову побачимо Кері, Міранду та Шарлотту, а також їхніх нових подруг — Сіму Патель та Лізу Векслі. Жінки, як і раніше, збираються разом на обіди, обговорюють чоловіків, нагальні проблеми, а також носять гарний одяг. Головна героїня серіалу Керрі Бредшоу регулярно з’являється у гарних туфлях та носить їх навіть удома.

