Змінила імідж: Пенелопа Крус продемонструвала наймоднішу зачіску літа-2026

Пенелопа Крус / © Associated Press

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51-річна іспанська акторка, лауреатка премії «Оскар» — Пенелопа Крус— зробила каре з чубчиком. Така зачіска називається «boyfriend bob», і її вважають наймоднішою стрижкою цього літа.

Це невимушена, трохи недбала версія класичного бобу. Пасма лежать більш прямо й вільно, без сильного заокруглення до обличчя, кінці волосся зазвичай рівні й щільні, без сильного філірування. Натхненням для цього стилю стали короткі чоловічі стрижки 90-х.

Результат б’юті-перетворення Пенелопи Крус опублікував у своєму Instagram перукар Дімітріс Джаннетос.

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(перегортайте фото вправо)

Акторка позує у твідовому жакеті Chanel, який вона одягла поверх лаконічної білої футболки та світло-блакитних джинсів.

«Я хотів, щоб її зачіска мала природний й невимушений вигляд! Такий самий, який має ваше волосся наступного дня після укладання — просто розпатлане й зачесане набік без використання гребінця!» — написав під фото Дімітріс.

Нагадаємо, що раніше свою нову зачіску продемонструвала зірка серіалу «Карнівал Роу» Кара Делевінь.

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