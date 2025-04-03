Змінила рожевий колір на чорний: Аріана Гранде відвідала фестиваль у Лас-Вегасі

Аріана Гранде / © Associated Press

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Аріана Гранде у зв’язку з участю у зніманнях мюзиклу «Wicked: Чародійка» кардинально змінила імідж: пофарбувалась у білявку, завжди робить однаковий макіяж, а також одягає милі сукні.

Аріана Гранде / © Associated Press

Зазвичай на ній можна було побачити вбрання рожевого відтінку, яке б асоціювалися з її персонажем з фільму — відьмою Гліндою, але на фестиваль CinemaCon, що відбувається у Лас-Вегасі, Аріана одягла чорну мінісукню від Emporio Armani, чим трохи здивувала. Це була сукня з пишною спідницею із прозорими вставками.

Носила це вбрання вона з туфлями на підборах та прикрасами зі своєї колаборації із брендом Swarovski. Волосся артистка зібрала у високий пучок.

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Синтія Еріво та Аріана Гранде / © Associated Press

Також на сцену з Аріаною вийшла Синтія Еріво, яка теж одягла вбрання чорного кольору. На артистці був образ від Alaia.

Синтія Еріво та Аріана Гранде / © Associated Press

Також CinemaCon відвідали й інші зірки цього року, серед яких можна було побачити Дженну Ортегу із серіалу «Венздей», а також Ану де Армас.

© Associated Press Аріана Гранде / © Getty Images Аріана Гранде / © Associated Press Аріана Гранде / © Associated Press Аріана Гранде / © Associated Press Аріана Гранде / © Associated Press Аріана Гранде / © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Getty Images