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- Шоу-бізнес
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Змінила рожевий колір на чорний: Аріана Гранде відвідала фестиваль у Лас-Вегасі
Акторка та її колежанка розповіли зі сцени про майбутній фільм «Wicked: Чародійка 2», під час презентації Universal Pictures та Focus Features на CinemaCon.
Аріана Гранде у зв’язку з участю у зніманнях мюзиклу «Wicked: Чародійка» кардинально змінила імідж: пофарбувалась у білявку, завжди робить однаковий макіяж, а також одягає милі сукні.
Зазвичай на ній можна було побачити вбрання рожевого відтінку, яке б асоціювалися з її персонажем з фільму — відьмою Гліндою, але на фестиваль CinemaCon, що відбувається у Лас-Вегасі, Аріана одягла чорну мінісукню від Emporio Armani, чим трохи здивувала. Це була сукня з пишною спідницею із прозорими вставками.
Носила це вбрання вона з туфлями на підборах та прикрасами зі своєї колаборації із брендом Swarovski. Волосся артистка зібрала у високий пучок.
Також на сцену з Аріаною вийшла Синтія Еріво, яка теж одягла вбрання чорного кольору. На артистці був образ від Alaia.
Також CinemaCon відвідали й інші зірки цього року, серед яких можна було побачити Дженну Ортегу із серіалу «Венздей», а також Ану де Армас.