Змінила зухвалий лук на спортивний костюм: Крістен Стюарт на вулицях Нью-Йорка
35-річна акторка Крістен Стюарт потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку у кількох образах.
Зірку сфотографували у підкатаних вузьких джинсах та короткій куртці, з чорним шарфом, обмотаним навколо шию та у чорних кедах. У Крістен була скуйовджена зачіска і практично був відсутній макіяж на обличчі.
А пізніше зірку бачили у білому спортивному костюмі від Nike та кросівках, вона зібрала волосся у високий хвіст, зробила виразний макіяж очей та одягла окуляри зі світлими лінзами.
А нещодавно Стюарт викликала фурор, коли в зухвалому луку постала перед камерами папараці в Нью-Йорку. Вона вийшла на вулицю у прозорій бежевій сукнімаксі з блискітками The New Arrivals та куртці-бомбері, продефілювавши перед камерами на високих підборах.