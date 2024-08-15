Змінювала шапки, як рукавички: дочка Кім Кардашян з'явилася на вулицях Нью-Йорка в незвичайному вбранні

Норт Вест — дочка Кім Кардашян та Каньє Веста — прилетіла з матір'ю до Нью-Йорка. У цьому місті у її мами було заплановано кілька важливих заходів, присвячених просуванню її нових проєктів, дівчинка супроводжувала її, тож теж потрапила під приціл папараці.

Смак, стиль та епатажність у 11-річної дівчинки явно від її знаменитого батька, адже її образи у "Великому Яблуці" дуже дивували. Лише за один день вона змінила три головні убори.

Одягнена вона була в довгу білу сорочку, яку поєднала із шортами-бермудами та сітчастою вільною кофтою. Доповнила образ Норт бежевими угами та лаймовою шапкою з хутром.

Норт Вест / Фото: Getty Images

Потім вона трохи переодяглася: зняла чорну сітку, взула кросівки, а шапку замінила на берет від Prada.

Норт Вест / Фото: Getty Images

Третій лук Норт також трохи модифікувала, адже одягла на сорочку вже жилетку з малюнком аргайл, а берет замінила на величезну хутряну шапку-вушанку. І одягнена вона так була в момент, коли її мати носила топ-хустку від Miu Miu.

Кім Кардашян и Норт Вест / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше Норт вже відвідувала з мамою Тиждень моди в Парижі, а також якось здивувала вибором вбрання для різдвяної вечірки, адже з'явилася в кутюрній куртці від Модного дому Balmain, яка належить її батькові Каньє Весту.

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