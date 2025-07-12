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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
1 хв

Змусила шанувальників непокоїться: колишня акторка Аманда Байнс потрапила під приціл папараці

З акторською кар’єрою вона попрощалася, але все ж продовжує бути мішенню для фотографів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аманда Байнс

Аманда Байнс / © Getty Images

Аманді Байнс зараз 39 років і вона була перспективною акторкою, яка могла побудувати хорошу кар’єру і досягти успіху. Багато хто може її пам’ятати за фільмами двотисячних як «Чого хоче дівчина», «Кохання на острові» та «Вона — хлопець».

Проте через проблеми з психічним здоров’ям, наркотичною залежністю та тиском суспільства Аманда не змогла впоратися і втриматися на плаву. Вона проходила лікування в реабілітаційних центрах та психіатричних клініках і в результаті залишила кар’єру акторки. Вона рідко з’являється на публіці, але цього тижня її помітили під час пішої прогулянки в Лос-Анджелесі з другом. Аманда була одягнена у білі вільні шорти до колін, футболку та синю кофту на блискавці та з каптуром. Образ вона доповнила кепкою, сумкою Chanel класичної моделі та лоферами від Gucci.

Аманда Байнс / © Getty Images

Аманда Байнс / © Getty Images

Оскільки Аманда дуже змінилася, кожна її поява на публіці викликає обговорення, особливо серед її шанувальників. Багато хто переживає за неї. Нижче ми зібрали архівні фотографії акторки, на яких ви можете подивитись, який вона мала вигляд і що носила раніше.

Аманда Байнс / © Associated Press

Аманда Байнс / © Associated Press

Аманда Байнс / © Associated Press

Аманда Байнс / © Associated Press

Аманда Байнс / © Associated Press

Аманда Байнс / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
95
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