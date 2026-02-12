ТСН у соціальних мережах

Змусила всіх дивитись на себе: Марго Роббі на прем’єрі "Буремного перевалу" сяяла у вбранні з корсетом

Акторка знову перетворила фотокол у костюмований бал, адже її незвичайна сукня з готичною естетикою стала головною подією заходу.

Юлія Каранковська
Марго Роббі

Марго Роббі / © Getty Images

Для появи у себе на батьківщині в Австралії Марго Роббі обрала ансамбль від бренду Ashi Studio, створений для неї на замовлення. Це вбрання кольору іржавого екрю складалося з кількох частин, зокрема корсету, який нагадує ті, які були у 18 столітті та сукні.

Ліф корсету розписаний майстрами бренду вручну, щоб здаватись старовинним. Він застібався спереду на гачки і мав лаконічні вишивку нитками.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Довга спідниця була фасону русалка, гарно підкреслювала фігуру. На спідниці і манжетах сукні буди спеціально потерті необроблені об’ємні елементи з легкого тюлю.

Цей драматичний образ у стилі готичного романтизму акторка обрала для появи на презентації фільму «Буремний перевал», у якому виконала головну роль. В український прокат фільм виходить 12 лютого.

