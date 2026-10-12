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Значно підріс: модель Нара Баптіста опублікувала рідкісне фото сина від Венсана Касселя
Дівчина опублікувала рідкісний знімок у Мережі.
29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста опублікувала нове фото свого сина Каетано, якого вона народила від 59-річного французького актора Венсана Касселя.
Нара, одягнена в укорочений чорний жакет і шкіряну спідницю з низькою талією, однією рукою тримає сина.
Хлопчик помітно підріс. Модель рідко ділиться подробицями життя сина, тому нові фотографії викликають особливий інтерес у її підписників.
Зазначимо, Каетано народився 7 січня 2025 року. Для Венсана Касселя він став четвертою дитиною. У актора також є дві доньки — Дева та Леоні від шлюбу з Монікою Беллуччі, а також донька Амазоні від стосунків із моделлю Тіною Кунакі.
Нара Баптіста та Венсан Кассель почали зустрічатися 2023 року. Попри різницю у віці пара продовжує будувати стосунки та разом виховує сина.
Нагадаємо, раніше 16-річна дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя знялася для глянцевого журналу.