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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
887
Час на прочитання
1 хв

Значно підріс: модель Нара Баптіста опублікувала рідкісне фото сина від Венсана Касселя

Дівчина опублікувала рідкісний знімок у Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Нара Баптіста та Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптіста та Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста опублікувала нове фото свого сина Каетано, якого вона народила від 59-річного французького актора Венсана Касселя.

Нара, одягнена в укорочений чорний жакет і шкіряну спідницю з низькою талією, однією рукою тримає сина.

Нара Баптіста з сином, фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптіста з сином, фото: instagram.com/narahbaptista

Хлопчик помітно підріс. Модель рідко ділиться подробицями життя сина, тому нові фотографії викликають особливий інтерес у її підписників.

Зазначимо, Каетано народився 7 січня 2025 року. Для Венсана Касселя він став четвертою дитиною. У актора також є дві доньки — Дева та Леоні від шлюбу з Монікою Беллуччі, а також донька Амазоні від стосунків із моделлю Тіною Кунакі.

Нара Баптіста та Венсан Кассель почали зустрічатися 2023 року. Попри різницю у віці пара продовжує будувати стосунки та разом виховує сина.

Нара Баптіста та Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптіста та Венсан Кассель, фото: instagram.com/narahbaptista

Нагадаємо, раніше 16-річна дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя знялася для глянцевого журналу.

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