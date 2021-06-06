Знайомтеся, Лілібет Діана: як Меган і Гаррі "втерли носа" королівській сім'ї

39-річна дружина принца Гаррі народила йому ще одного спадкоємця, а точніше спадкоємицю. У п'ятницю, 4 червня 2021 року, у пари народилася дочка.

Меган і Гаррі оголосили про другу вагітність 14 лютого 2021 року і вибрали для цього не просто День усіх закоханих. Цього дня, 14 лютого 1984 року, про свою другу вагітність публічно оголосила мама Гаррі — принцеса Діана Уельська. Ймовірно, пара вирішила, що це буде гарним жестом, оголосити радісну новину саме в такий знаковий для принца Гаррі день.

Пізніше в інтерв'ю Опрі Вінфрі, яке вийшло 7 березня, пара розсекретила, що у них народиться донька. "Народити спочатку хлопчика, потім дівчинку — про що ще можна мріяти? Я відчув велику подяку, коли про це дізнався. Мати одну дитину або двох — це чудово, але мати і хлопчика, і дівчинку ... Тепер у нас буде своя велика сім'я, нас стане четверо", — сказав тоді принц Гаррі в інтерв'ю.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

донька пари народилася не вдома, як припускали журналісти, а в лікарні Санта-Барбара Котедж, 4 червня о 11:40 ранку. Вага дитини 3500 грамів. Мама і дитина вже вдома і почуваються добре. Сьогодні оприлюднили і ім'я дівчинки, її назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор і названа вона на честь своєї прабабусі королеви Єлизавети II (її сімейне прізвисько Лілібет) і бабусі принцеси Діани. Цікавий факт, принцесу Єлизавету першою Лілібет почала називати її молодша сестра принцеса Маргарет, яка просто не вимовляла слово Елізабет. Ця скорочена версія імені прижилася і саме так до останнього дня свого життя кликав королеву Єлизавету II її покійний чоловік принц Філіп. Меган і Гаррі зробили величезний реверанс на адресу Її Величності і підкреслили тим самим, що безмежно поважають королеву Єлизавету II навіть незважаючи на те, що з багатьма членами сім'ї зараз в не найкращих стосунках.

Нагадаємо, в квітні, коли принц Гаррі полетів на похорон дідуся принца Філіпа, Меган Маркл не склала йому компанію. За рекомендацією лікаря вона залишилася в Лос-Анджелесі. Писали, що герцог дуже переживав за вагітну дружину, яка залишилася вдома з сином Арчі і кожного дня був з нею на зв'язку. Причини його тривоги небезпідставні. Влітку 2020 року герцогиня Сассекська публічно розповіла про пережитий викидень. На щастя, після нього їй вдалося досить швидко завагітніти знову і ось пара вітає свою другу дитину. Лілібет, у якої не буде титулу принцеси, як і у її старшого брата Арчі немає титулу принца. Однак в лінії успадкування престолу вона займає тепер восьме місце.

Меган і Гаррі опублікували заяву в якій сказали: "4 червня ми були благословенні появою на світ нашої доньки Лілі. Це більше, ніж ми коли-небудь могли собі уявити, і ми вдячні за любов і молитви, які отримали з усього світу. Дякуємо за вашу незмінну доброту і підтримку в цей особливий час для нашої родини", — пише Hello!.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

Читайте також: Від Єлизавети II до Кейт Міддлтон і Меган Маркл: як народжували королівські особи

Королівські мами з дітьми (12 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання