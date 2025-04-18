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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
307
Час на прочитання
1 хв

Знайшла нове захоплення: Джорджина Родрігес у мінішортах станцювала сальсу

Дівчина захопилася новим хобі та щодня показує свої тренування.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Associated Press

31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес, незважаючи на виховання п’ятьох дітей, встигає займатися і собою. Вона багато часу приділяє заняттям спортом — тренуванням у спортзалі та тенісу, а також своєму новому захопленню — танцям.

У своєму Instagram зірка майже щодня показує, як займається танцями із викладачем. Так, в новому відео Джорджина у білому топі, чорних мінішортах та у блискучих туфлях станцювала сальсу. У коментарях під публікацією шанувальники закидали її компліментами.

Зазначимо, Джорджина Родрігес — мати п’ятьох дітей, батько яких — португальський футболіст Кріштіану Роналду. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — вона є біологічною матір’ю. 7-річних близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо. Усією великою родиною вони живуть у Саудівській Аравії, де Кріштіану грає за футбольний клуб «Аль-Наср».

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес показала, як відпочиває на гірськолижному курорті.

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