Знайшов ідеальну заміну: нова дівчина Каньє Веста носить ті самі речі, що й Кім Кардашян

У світі шоу-бізнесу модні повтори не рідкість, але іноді збіги у вбраннях мають досить дивний вигляд, особливо якщо це колишня та нинішня кохана знаменитого репера.

В останні тижні увага знову прикута до сім'ї Кардашян, оскільки у Кім роман з Пітом Девідсоном, а у її колишнього чоловіка Каньє Веста – з акторкою Джулією Фокс. Нові стосунки подружжя не коментує, але іноді потрапляє під приціл папараці, і якщо про Піта багато хто вже знає і звикли, то роман Каньє з Джулією став для шанувальників сюрпризом.

Також не можна не помітити, що акторка дуже схожа на колишню дружину Веста і, судячи з її фото з червоних доріжок, має ще й схожий з Кім стиль у одязі. Наприклад, під час вечірки LoubIllusions, що відбувалася в межах Тижня моди в Парижі, у вересні 2021 року, Джулія з'явилася на червоній доріжці в Atelier Des Lumieres у знаменитій смугастій сукні Jean Paul Gaultier.

Джулія Фокс / Getty Images

Таке саме вбрання одягала 2018 року на церемонію People's Choice Awards Кім.

Кім Кардашян / Getty Images

Але це був не єдиний випадок, коли образи дівчат повторювалися. На початку грудня 2019 року на GQ Men of the Year Джулія одягла мереживний комбінезон від Alexander Wang.

Джулія Фокс / Getty Images

Точно в такому ж луку на святкуванні 40-річчя Джона Ледженда в Лос-Анджелесі з'явилася і Кім, але на кілька тижнів пізніше — 23 січня.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

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