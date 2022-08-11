Знайшов себе: Бруклін Бекхем, з яким розірвав контракт модний бренд, розповів, чим займеться далі

Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів – Бруклін – довгий час не міг знайти свого покликання в житті. Але, здається, 23-річний юнак знайшов справу, яка йому до вподоби.

Бруклін дав інтерв'ю журналу Variety та знявся у фотосесії, знімками з якої поділився у своєму Instagram. Під час бесіди з журналістом Бекхем розповів, як він знайшов свою справжню пристрасть у житті.

Бруклін, у якому була розчарована його мати Вікторія після розірвання рекламного контракту, розповів про свої сподівання відкрити в Лос-Анджелесі паб, де подаватимуть "здорову просту їжу", та влаштувати реалітішоу зі своєю дружиною Ніколою.

Раніше хлопець навчався у нью-йоркській школі дизайну Parsons School, де вивчав фотомистецтво, а тепер навчається на шефкухаря та часто ділиться кулінарними відео зі своїми підписниками в Instagram.

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Я дійсно насолоджувався фотографією кілька років. Я люблю фотографувати свою дружину. У мене все ще є всі мої плівкові камери, але тепер це просто кумедне хобі для мене. Я все ще намагався знайти ту річ, за яку я б буквально помер, і я знайшов її в кулінарії", - сказав Бекхем.

"Я хотів би мати власний паб. Я хотів би мати свої власні соуси, ножі, каструлі та сковорідки. Не як шефкухар — я завжди вчитимуся готувати. Я хочу мати так багато телешоу, і, сподіваюся, одного разу відкрию паб у Лос-Анджелесі, тому що Лос-Анджелесу потрібен паб", - заявив Бруклін.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Associated Press

Він також зазначив в інтерв'ю, що вони з дружиною Ніколою хотіли б взяти участь у реалітішоу та показати світові динаміку своїх стосунків.

"Я завжди говорив своїй дружині, що ми маємо зробити реалітішоу, тому що вона така кумедна. І ми весь час виводимо одне одного з себе. Іноді вона не розуміє мого англійського гумору", - жартує хлопець.

Нагадаємо, зараз у пресі активно ходять чутки про те, що між Ніколою та мамою Брукліна Вікторією Бекхем ворожнеча. Сварка трапилася на весіллі пари. Бруклін всіляко підтримує дружину, але сварок із хати публічно не виносить.

Бруклін Бекхем / Фото: Associated Press

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