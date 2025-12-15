- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 308
- Час на прочитання
- 1 хв
Зняла шубу та похизувалася пишним декольте: папараці заскочили Талію Сторм дорогою на вечірку
27-річна співачка у гламурному образі з пікантним акцентом повеселилася на паті.
Талія Сторм потрапила під приціл папараці в Лондоні, коли йшла на вечірку до клубу Louie London.
Зірка, як завжди, обрала для свого виходу пікантний лук. На Талії була її улюблена сіра об’ємна шуба, яку вона зняла з плечей, і чорний обтислий кетс’ют на тонких бретельках. Дівчина похизувалася відвертим пишним декольте.
Аутфіт співачка доповнила бордовими лакованими гостроносими туфлями і срібною сумочкою з металевою фурнітурою. У неї було рівне укладання, макіяж з акцентом на очах, масивні золотисті сережки у вухах і масивний ланцюжок з її ім’ям та діамантами.
Нагадаємо, Талія Сторм вийшла на червону доріжку в ефектній двокольоровій сукні з аплікацією від бренду Saranya Umashankar.