ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
308
Час на прочитання
1 хв

Зняла шубу та похизувалася пишним декольте: папараці заскочили Талію Сторм дорогою на вечірку

27-річна співачка у гламурному образі з пікантним акцентом повеселилася на паті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Талія Сторм

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм потрапила під приціл папараці в Лондоні, коли йшла на вечірку до клубу Louie London.

Зірка, як завжди, обрала для свого виходу пікантний лук. На Талії була її улюблена сіра об’ємна шуба, яку вона зняла з плечей, і чорний обтислий кетс’ют на тонких бретельках. Дівчина похизувалася відвертим пишним декольте.

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм / © Getty Images

Аутфіт співачка доповнила бордовими лакованими гостроносими туфлями і срібною сумочкою з металевою фурнітурою. У неї було рівне укладання, макіяж з акцентом на очах, масивні золотисті сережки у вухах і масивний ланцюжок з її ім’ям та діамантами.

Нагадаємо, Талія Сторм вийшла на червону доріжку в ефектній двокольоровій сукні з аплікацією від бренду Saranya Umashankar.

Дата публікації
Кількість переглядів
308
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie