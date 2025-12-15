Зняла шубу та похизувалася пишним декольте: папараці заскочили Талію Сторм дорогою на вечірку

Талія Сторм / © Getty Images

Талія Сторм потрапила під приціл папараці в Лондоні, коли йшла на вечірку до клубу Louie London.

Зірка, як завжди, обрала для свого виходу пікантний лук. На Талії була її улюблена сіра об’ємна шуба, яку вона зняла з плечей, і чорний обтислий кетс’ют на тонких бретельках. Дівчина похизувалася відвертим пишним декольте.

Талія Сторм / © Getty Images

Аутфіт співачка доповнила бордовими лакованими гостроносими туфлями і срібною сумочкою з металевою фурнітурою. У неї було рівне укладання, макіяж з акцентом на очах, масивні золотисті сережки у вухах і масивний ланцюжок з її ім’ям та діамантами.

