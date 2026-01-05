ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

Знялась у фотосесії: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь показала вагітний живіт

Інна Бєлєнь вперше після оголошення про свою вагітність показала свій животик.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

Переможниця «Холостяка-13», волонтерка і блогерка — Інна Бєлєнь — знялася у новій фотосесії, в якій продемонструвала свій вагітний живіт.

Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

Дівчина позувала перед об’єктивом фотокамери у білих широких штанях, чорній футболці з написом «Mama + mini» і босоніж. Волосся у неї було заплетене у довгу косу, а на обличчі був макіяж із темно-бежевою помадою.

Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

У руках Бєлєнь тримала газету, на якій червоним маркером було написано Baby 2026.

Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

«Baby on the way. Дівчата, хто бачить по животику який у мене термін?» — запитала Інна у своїх підписниць.

Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

Фоловери написали у коментарях, що Інна перебуває на 5-6 місяці вагітності. І більшість із них навіть припустили, що блогерка чекає на дівчинку.

Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

Нагадаємо, Інна Бєлєнь повідомила про свою вагітність в ефірі постшоу «Холостяк. Життя після проєкту».

Дата публікації
Кількість переглядів
91
