Знялась у фотосесії: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь показала вагітний живіт
Інна Бєлєнь вперше після оголошення про свою вагітність показала свій животик.
Переможниця «Холостяка-13», волонтерка і блогерка — Інна Бєлєнь — знялася у новій фотосесії, в якій продемонструвала свій вагітний живіт.
Дівчина позувала перед об’єктивом фотокамери у білих широких штанях, чорній футболці з написом «Mama + mini» і босоніж. Волосся у неї було заплетене у довгу косу, а на обличчі був макіяж із темно-бежевою помадою.
У руках Бєлєнь тримала газету, на якій червоним маркером було написано Baby 2026.
«Baby on the way. Дівчата, хто бачить по животику який у мене термін?» — запитала Інна у своїх підписниць.
Фоловери написали у коментарях, що Інна перебуває на 5-6 місяці вагітності. І більшість із них навіть припустили, що блогерка чекає на дівчинку.
Нагадаємо, Інна Бєлєнь повідомила про свою вагітність в ефірі постшоу «Холостяк. Життя після проєкту».