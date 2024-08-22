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Знімалася повністю голою: 20-річна Кетрін Зета-Джонс під час роботи над фільмом "Тисяча та одна ніч"

Знімалася повністю голою: 20-річна Кетрін Зета-Джонс під час роботи над фільмом "Тисяча та одна ніч"

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Картина не була проривною, але поклала початок кар'єрі акторки.

Першою роллю у кіно британської акторки Кетрін Зети-Джонс стала робота у фільмі Тисяча та одна ніч. Фільм було знято 1989 року і випущено 1990-го, він отримав великого визнання.

Однак молоду акторку в цій картині помітили через її красу і, згідно зі статтею The Daily Telegraph, фільм "найбільше запам'ятався своїми приємними оголеними сценами".

В одній зі сцен Кетрін була зазнімкована повністю оголеною, а інтимні місця на її тілі були прикриті прикрасами у вигляді морських зірок та мушель з камінням. Волосся у акторки було дуже довгим, а на руці красувався також один браслет.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images
Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Фільм був заснований на старій перській казці. Зета-Джонс у ньому грала роль Шехерезади — однієї з наречених царя Шаріра, головної героїні та оповідачки історій.

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