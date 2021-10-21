Знімання фільму "Секс і місто" тривають: три нових луки Керрі Бредшоу і сцена з поцілунком

У Нью-Йорку тривають знімання нових епізодів серіалу "And Just Like That".

Серіал стане продовженням улюбленого шоу "Секс і місто" і хоч прем'єра не за горами — знімання все ще тривають. А головні герої часто потрапляють під приціл папараці.

Вчора фотографи заскочили Сару Джесіку Паркер, 56-річна акторка з'явилася на знімальному майданчику в трьох різних образах. Один з них схожий на індійський національний костюм, що складався з короткого топа з довгими рукавами і вишивкою в поєднанні з яскравою, пишною спідницею. В руках у Паркер синя плетена сумка, яка також розшита бісером і камінням. Волосся заплетене в тугу косу, в них вплетені квіти, у вухах — кольорові сережки, а на шиї ланцюжок з кулоном.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Також Сару заскочили в рожевій сукні-міді в принт віши, у синій олімпійці зверху і високих рожевих рукавичках. На голові у неї була квітчаста хустка, в руці акторка тримала сигарету і з кимось базікала телефоном. Образ дещо бентежить, цікаво буде побачити для якого епізоду героїні Керрі Бредшоу стилісти підібрали такий лук.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Також на публіку чекає трохи романтики. І, схоже, в продовженні серіалу у Сари буде зовсім інший коханець, а з "Суперменом" вони розлучаться. На зніманнях Сару заскочили після побачення з якимось чоловіком, герой якого раніше не з'являвся в серіалі, його грає актор Джон Тенні. Він проводжав Керрі додому і на прощання поцілував її. Одягнена Сара того дня була в максіспідницю і рожевий жакет.

Сара Джессіка Паркер і Джон Тенні / Getty Images

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