Знімання ще тривають: Синтія Ніксон під прицілом папараці під час роботи над серіалом

Після того, як восени 2024 року акторка Сара Джессіка Паркер анонсувала, що знімання третього сезону серіалу "І просто так..." завершено, виявляється, що це не зовсім так.

Колега Паркер із серіалу — 58-річна Синтія Ніксон — потрапила цього тижня під приціл папараці під час роботи. Акторку сфотографували з її екранним чоловіком — актором Девідом Ейгенбергом. Схоже, що за сюжетом вони зустрілися повечеряти та поговорити.

Нагадаємо, що за сюжетом попередніх сезонів пара Міранда Гоббс та Стів Брейді розійшлися. Чи буде примирення подружжя поки що таємниця.

Синтія Ніксон та Девід Ейгенберг / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що робота над шоу стартувала навесні цього року. Перші кадри третього сезону серіалу "І просто так…" з'явилися через тиждень після того, як актори показали свої сценарії в соцмережі та анонсували початок роботи. Прем'єра серіалу має відбутися вже 2025 року.

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