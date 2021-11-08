Знімання тривають: Керрі та "Супермен" покаталися на кареті Нью-Йорком

Керрі та "Супермен" знову разом були заскочені на зніманнях продовження серіалу "Секс і місто", який отримав назву And Just Like That... ("І просто так…").

Головну героїню Керрі Бредшоу грає Сара Джессіка Паркер, а її екранного чоловіка "Супермена", грає 66-річний актор Кріс Нот. Пару разом зазнімкували під час прогулянки каретою в парку Медісон-сквер у Нью-Йорку.

Сара Джессіка Паркер та Кріс Нот / Getty Images

Схоже в цей день знімали якусь романтичну сцену, Сара Джессіка була одягнена в красиву пишну сукню з квітковим принтом від Oscar de la Renta та світлий мереживний короткий жакет. Взута акторка в сріблясті босоніжки на високих підборах, її довге волосся накручене кучерями, а на обличчі макіяж. Кріс Нот одягнений в елегантний синій костюм, пара мило розмовляла, їдучи в кареті, а також прогулювалася вулицею тримаючись за руки.

Сара Джессіка Паркер та Кріс Нот / Getty Images

Також героїню Паркер сфотографували у легкій білій сукні, білому пальті та чорних туфлях із сріблястими носами під час прогулянки ранковим Нью-Йорком. В руках акторки була містка чорна сумка з металевими заклепками. Волосся також кучеряве та розпущене, на обличчі денний макіяж, а у вухах – сережки-цвяшки.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

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