Знищена сукня: Олів'є Рустен відрізав спідницю вбрання з піску співачки Tyla просто на Met Gala

Ця сукня увійшла в історію цього заходу, але була зовсім недовговічною.

Одним із найнезвичайніших образів Met Gala 2024 стала сукня 22-річної Tyla — виконавиці з ПАР. Дівчина з'явилася на балу в Метрополітен-музеї у вбранні від Balmain зі справжнього піску.

Tyla / Фото: Associated Press

Ательє Balmain розробило для сукні унікальну техніку аплікації, в якій використовувався пісок та мікрокристали, притиснуті безпосередньо до тканини, сформованої за гіпсовою моделлю ліфа зірки. Сукня без бретельок обтискала кожен сантиметр тіла співачки, а потім перетворювалася на шлейф "русалка" з органзи.

Проте вбрання було хоч і приголомшливе, але дуже незручне — Tyla могла в ньому лише стояти. Щоб піднятися сходами або пройти килимовою доріжкою заходу, їй потрібна була допомога.

Tyla / Фото: Getty Images

Відповідно не змогла б вона в цій сукні і сидіти, тому її творець – Олів'є Рустен – взяв із собою ножиці на Met Gala 2024 та просто там відрізав довгу спідницю.

Tyla / Фото: instagram.com/olivier_rousteing

Tyla та Олів'є Рустен / Фото: instagram.com/olivier_rousteing

Процес перетворення вбрання він показав у Instagram.

Tyla та Олів'є Рустен / фото: instagram.com/olivier_rousteing

Tyla та Олів'є Рустен / фото: instagram.com/olivier_rousteing

Мініверсія вбрання, яку Tyla носила всю іншу частину вечора, також порвалася і дівчина змушена була підтримувати її рукавами.

Tyla / Фото: Getty Images

Також на своїй сторінці модельєр показав деталі сукні, перш ніж співачка її одягла.

Сукня Tyla / Фото: instagram.com/olivier_rousteing

Сукня Tyla / Фото: instagram.com/olivier_rousteing

Сукня Tyla / Фото: instagram.com/olivier_rousteing

Опублікував і ескіз.

Сукня Tyla / Фото: instagram.com/olivier_rousteing

Але Tyla була не єдина в одязі з піску, оскільки Олів'є теж одягнув подібний виріб, тільки на ньому був топ з величезним обличчям. Як і Tyla, він зняв цей піщаний витвір мистецтва з себе.

Олів'є Рустен / Фото: Associated Press

Вбрання Олів'є Рустена / Фото: instagram.com/olivier_rousteing

Процес відрізання подолу:

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