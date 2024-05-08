Знищена сукня: Олів'є Рустен відрізав спідницю вбрання з піску співачки Tyla просто на Met Gala

Ця сукня увійшла в історію цього заходу, але була зовсім недовговічною.
Одним із найнезвичайніших образів Met Gala 2024 стала сукня 22-річної Tyla — виконавиці з ПАР. Дівчина з'явилася на балу в Метрополітен-музеї у вбранні від Balmain зі справжнього піску.
Ательє Balmain розробило для сукні унікальну техніку аплікації, в якій використовувався пісок та мікрокристали, притиснуті безпосередньо до тканини, сформованої за гіпсовою моделлю ліфа зірки. Сукня без бретельок обтискала кожен сантиметр тіла співачки, а потім перетворювалася на шлейф "русалка" з органзи.
Проте вбрання було хоч і приголомшливе, але дуже незручне — Tyla могла в ньому лише стояти. Щоб піднятися сходами або пройти килимовою доріжкою заходу, їй потрібна була допомога.
Відповідно не змогла б вона в цій сукні і сидіти, тому її творець – Олів'є Рустен – взяв із собою ножиці на Met Gala 2024 та просто там відрізав довгу спідницю.
Процес перетворення вбрання він показав у Instagram.
Мініверсія вбрання, яку Tyla носила всю іншу частину вечора, також порвалася і дівчина змушена була підтримувати її рукавами.
Також на своїй сторінці модельєр показав деталі сукні, перш ніж співачка її одягла.
Опублікував і ескіз.
Але Tyla була не єдина в одязі з піску, оскільки Олів'є теж одягнув подібний виріб, тільки на ньому був топ з величезним обличчям. Як і Tyla, він зняв цей піщаний витвір мистецтва з себе.
Процес відрізання подолу:
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