Знищують і крадуть: росіяни розбомбили музей Сковороди, а хрещениця Путіна Собчак привласнила його цитату

Тепер росіяни носитимуть речі з цитатою українського класика, музей якого на Харківщині знищила їхня армія.

Російська журналістка та ведуча Ксенія Собчак минулого року запустила власну лінію одягу з гострими фразами та логотипами свого шоу. У колекції представлені трикотажні костюми з худі і штанами, спідня білизна, спортивні речі, але нас більше за все зацікавило худі, яке продається зараз на сайті росіянки за 7900 рублів (приблизно 3525 гривень).

Сайт Ксенії Собчак

Річ у тому, що на ньому вишита фраза "Мир ловил меня, но не поймал". Насправді цей вислів належить знаменитому українському філософу, педагогові та поетові Григорію Сковороді. Вираз "Світ ловив мене, та не впіймав..." написано на хресті над його могилою.

Сайт Ксенії Собчак

Схоже, що журналістка та її команда вирішили присвоїти фразу знаменитого українця та просто перекласти її російською мовою.

Сайт Ксенії Собчак

Абсурд ситуації в тому, що тепер росіяни завдяки Собчаку носитимуть на грудях слова легендарного українця, музей якого 7 травня був повністю знищений прямим попаданням російської ракети. Снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею.

Знищений музей Григорія Сковороди / Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Знищений музей Григорія Сковороди / Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Знищений музей Григорія Сковороди / Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Знищений музей Григорія Сковороди / Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

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