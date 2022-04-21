Знов судяться: Джонні Депп намагається довести, що не бив Ембер Герд

Джонні Депп та Ембер Герд знову зустрічаються в суді і ці зустрічі продовжуватимуться ще протягом шести тижнів.

58-річний Депп подав позов на 50 мільйонів доларів проти своєї колишньої дружини — акторки Ембер Герд (вони були одружені від 2015 до 2017 рік) у зв'язку зі статтею для Washington Post, яку написала Герд і в якій знову представила Деппа в особі тирана, а себе в особі жертви домашнього насильства. Герд подала зустрічний позов на 100 мільйонів доларів. І тепер суду, який триває у Вірджинії, США доведеться вирішити, хто має рацію, а хто ж винен.

Джонні Депп у суді / Associated Press

Процес буде не швидким, адвокати Деппа намагаються довести, що Герд вміло зображає із себе жертву і хоче зобразити колишнього чоловіка жорстокою людиною, яка схильна до вживання наркотиків та алкоголю.

Як пише Daily Mail у середу, виступаючи в суді Депп сказав, що прочитавши цю статтю, він не згоден з деякими її частинами і пояснив, з якими саме.

Ембер Герд у суді / Associated Press

"Прочитавши слова, які вона написала про те, що явно стосувалося нашого шлюбу, два роки тому вони явно мали відношення до мене. Вона говорить про тяжке становище жінок не тільки в Голлівуді, а й загалом… і було багато речей, з якими я не згоден щодо цієї частини статті… Я розумію чиєсь прагнення виправити помилки, скоєні за незліченні роки, проти будь-якої істоти, яка постраждала від домашнього насильства, будь то жінки, чоловіки, діти. Я ніколи не бив міс Герд і взагалі не бив жодну жінку у своєму житті", — заявив актор.

Джонні Депп у суді / Associated Press

Зазначимо, показання у суді вже надала медсестра Деббі Ллойд, найнята для лікування наркозалежності Деппа. Жінка була присутньою на весіллі пари, а також багато подорожувала разом з ними і була свідком того, як Герд часто провокувала конфлікти з чоловіком. Про це вона розповіла у суді.

За словами Ллойд, яка часто подорожувала з Деппом, дружина іноді починала з ним сварки, поки він лікувався.

Актор сказав, що вже втратив майже все, що мав і найголовніше – репутацію.

Джонні Депп та Ембер Герд у суді / Associated Press

"Коли звинувачення були висунуті, коли звинувачення швидко облетіли земну кулю, говорячи людям, що я був п'яним, вживав кокаїн, бив жінок... Незалежно від результату цього суду, вдруге проти мене були висунуті звинувачення... і вони перетворилися на корм для ЗМІ..." Я буду жити з цим все життя. Я думаю, що дуже легко написати статтю і вказати на когось, не називаючи його імені", — заявив Депп.

Судовий процес за цими двома позовами триватиме приблизно шість тижнів. Вже відомо, що присяжні заслухали аудіозаписи того, як Депп і Херд говорили про бійку, в якій вона зізналася, що вдарила його, і де він стверджує, що вона вдарила його головою об двері ванної. І це лише перші докази, надані Деппом на свій захист.

Ембер Герд у суді / Associated Press

Нагадаємо, 2020 року Джонні Депп подав позов на британський таблоїд The Sun, у якому 2018 року вийшла стаття про те, що він жорстоко поводився зі своєю колишньою дружиною Емберд Герд та бив її. У листопаді 2020 року Високий суд Лондона ухвалив, що газета змогла довести правдивість інформації, що містилася у статті, а Депп програв справу.

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