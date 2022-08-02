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Знов здивував: Бред Пітт з'явився на червоній доріжці у м'ятому яскраво-зеленому костюмі

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Знов здивував: Бред Пітт з'явився на червоній доріжці у м'ятому яскраво-зеленому костюмі

Бред Пітт / Фото: Associated Press

Оскароносний актор повернувся до США після промотуру Європою.

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму "Швидкісний поїзд", де 58-річний Бред Пітт зіграв головну роль. На червоній доріжці в Regency Village Theatre голлівудський актор в чергове з'явився в обрізі від дизайнера Гаанса Ніколаса Мотта.

Відомо про цей бренд небагато, оскільки речі його не масові — стати клієнтом Гаанса можна лише за рефералом, тобто за рекомендацією друга. Всі речі пошиті виключно вручну.

Бред Пітт / © Associated Press
Бред Пітт / Фото: Associated Press

Але якщо на прем'єрах у Європі Пітт демонстрував образи у темних костюмах, то цього разу віддав перевагу світло-зеленому, блакитній футболці та жовтим кедам. Однак тканина його костюма неабияк пом'ялася.

Бред Пітт / © Associated Press
Бред Пітт / Фото: Associated Press

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