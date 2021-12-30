Знову без білизни: оголена Демі Роуз похизувалася сексуальними формами

Знову без білизни: оголена Демі Роуз похизувалася сексуальними формами

Британська "Кім Кардашян" розбурхала уяву фоловерів новими пікантними світлинами.

Смілива Демі Роуз опублікувала в Instagram нові провокаційні фото.

Красуня знову постала перед камерою без спідньої білизни. Ось тільки цього разу вона зверху накинула шкіряне червоне пальто та червоні рукавички.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Роуз демонструвала на камері свої пишні форми. Інтимні місця вона прикривала пальтом.

Свій аутфіт Демі доповнила червоними ботильйонами на підборах, гладким пучком та макіяжем із чорними стрілками та червоною помадою.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Раніше модель повністю роздяглася перед камерою.

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