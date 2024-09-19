Знову без білизни: Шаніна Шейк блиснула сосками на вулицях Мілана

До об'єктивів папараці у Мілані потрапила Шаніна Шейк. Модель йшла на показ колекції весна/літо 2025 бренду Max Mara, який відбувся у межах Тижня моди у Мілані.

Для свого виходу красуня обрала майку сіро-бежевого відтінку, під якою не було бюстгальтера, тож вона блиснула сосками перед фотографами. На ній також була коротка спідниця в тон і світле пальто, яке вона накинула на плечі.

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

Лук Шейк доповнила коричневими босоніжками на шпильках і шкіряною сумкою сіро-бежевого кольору.

Шаніна розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на персикових тінях, а також нюдовий манікюр.

Нагадаємо, Шаніна Шейк на літню вечірку V&A Summer Party 2024, присвячену відкриттю виставки Наомі Кемпбелл "Наомі: у моді" у лондонському музеї Вікторії та Альберта також прийшла без бюстгальтера. На ній була пудрова довга сукня з білими атласними лацканами, американською проймою, ґудзиками в тон і високим розрізом.

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