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Знову без бюстгальтера: Аманда Голден у яскравій сукні з пікантним вирізом блиснула сосками

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Знову без бюстгальтера: Аманда Голден у яскравій сукні з пікантним вирізом блиснула сосками

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Радіоведуча продемонструвала гарний весняний образ.

Папараці зазнімкували Аманду Голден, коли вона виходила зі студії Global Radio, де веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні.

Ведуча мала яскравий вигляд. На ній була трикотажна сукня в рубчик із білою облямівкою, пікантним вирізом у зоні декольте і розрізом з боку. Голден не любить носити бюстгальтер, тож і цього разу вона вийшла без нього. Крізь тонку тканину знаменитість блиснула сосками.

Аманда Голден / © Getty Images
Аманда Голден / Фото: Getty Images

Весняний аутфіт красуня доповнила зеленим пальтом, зеленою сумочкою і бежевими туфлями-човниками. Аманда зробила укладання з локонами, одягла на обличчя окуляри і прикрасила шию золотим кулоном на ланцюжку.

Нагадаємо, раніше Голден блиснула сосками у стильному образі lady in red.

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Дата публікації
Перегляди
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