Знову без бюстгальтера: донька Майкла Джексона у прозорій сукні Zuhair Murad з'явилася на вечірці

26-річна акторка, співачка і модель Періс Джексон обрала для свого виходу розкішне вбрання.

Донька покійного попкороля Майкла Джексона – Періс Джексон – побувала на благодійній вечірці Елтона Джона у Лос-Анджелесі, яку музикант проводить щорічно у ніч церемонії "Оскар".

Періс Джексон / Фото: Associated Press

Дівчина з'явилася на івенті у розкішній золотистій кутюрній сукні максі з колекції весна-літо 2024 бренду Zuhair Murad. Вбрання було прозорим і рясно розшите паєтками, бісером, намистинами і торочкою. Її соски прикривали декоративні деталі.

Періс Джексон / Фото: Associated Press

Аутфіт Джексон доповнила бежевими босоніжками, світлим клатчем-футляром, укладанням, зачесаним назад, ніжним макіяжем і прикрасами.

Нагадаємо, Періс Джексон на премію Paramount Golden Globe прийшла у бежевій обтислій сукні з високою горловиною зі стразами від бренду Celine.

Читайте також: