Знову без бюстгальтера: Ешлі Робертс блиснула сосками дорогою з роботи

Радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls не любить носити бюстгальтер.
Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла з офісу, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.
Білявка обрала для свого виходу трикотажну коротку темно-синю сукню в рубчик, з високою горловиною і рюшею на подолі. Оскільки під вбранням не було бюстгальтера, крізь тканину були помітні її соски.
Лук Робертс доповнила чорними колготами. На плечі вона накинула елегантне чорне пальто і взула чорні високі шкіряні чоботи на підборах. У руці Ешлі несла чорну сумку з крокодилячої шкіри.
Волосся радіоведуча зібрала у хвіст, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками і завершила лук довгим темним манікюром.
Нагадаємо, Ешлі Робертс в елегантному твідовому вбранні продемонструвала тонку талію.
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