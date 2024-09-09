Знову без бюстгальтера: Сідні Свіні у сукні з вирізом до пупка прийшла на вечірку

26-річна акторка у вбранні з відвертим декольте похизувалася пишними грудьми.
Сідні Свіні відвідала вечірку "Дорога до "Золотих глобусів", яка відбулася у межах Міжнародного кінофестивалю у Торонто.
Акторка знову продемонструвала там спокусливий аутфіт без бюстгальтера. На ній була чорна оксамитова сукня максі з короткими пишними рукавами від бренду Alexander McQueen.
Головним акцентом у її образі був глибокий виріз до пупка, прикрашений прозорою сіткою і квітковими аплікаціями. Пишний бюст зірки у цьому вбранні мав дуже сексуальний вигляд.
У Свіні було укладання з локонами, вечірній макіяж і каблучки з камінням на пальцях.
Нагадаємо, Сідні Свіні на Міжнародному кінофестивалі у Торонто з'явилася у білій сукні А-силуету від бренду Erdem з рожевими і кремовими квітковими аплікаціями, зверху якої вона одягла вкорочену накидку з коміром.
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