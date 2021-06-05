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Знову без бюстгальтера: смілива Демі Роуз показала пишні груди

Знову без бюстгальтера: смілива Демі Роуз показала пишні груди

Знову без бюстгальтера: смілива Демі Роуз показала пишні груди

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

26-річна модель не любить носити спідню білизну.

Демі Роуз продовжує епатувати своїх фоловерів в Instagram відвертими світлинами. Красуня знову постала перед камерою без бюстгальтера.

На знімку Демі сидить на стільці у чорних трусах і бордовому бомбері, під яким на ній немає білизни, і виблискує пишними грудьми.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

На голові у неї плетіння, а на обличчі — легкий макіяж з нарощеними віями.

"Не грай на полі. Я правлю на узбіччі", — підписала фото Роуз.

Ще дівчина похизувалася сексуальним бюстом у пухнастій укороченій кофті лавандового кольору. Волосся вона розпустила і прикрасила їх крабиками по боках.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Раніше Демі зняла світшот і показала груди у білому ліфі від купальника.

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Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / ©
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Деми Роуз / © Instagram Демі Роуз
Відверті образи Демі Роуз (36 фото)