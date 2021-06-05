Знову без бюстгальтера: смілива Демі Роуз показала пишні груди

26-річна модель не любить носити спідню білизну.

Демі Роуз продовжує епатувати своїх фоловерів в Instagram відвертими світлинами. Красуня знову постала перед камерою без бюстгальтера.

На знімку Демі сидить на стільці у чорних трусах і бордовому бомбері, під яким на ній немає білизни, і виблискує пишними грудьми.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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На голові у неї плетіння, а на обличчі — легкий макіяж з нарощеними віями.

"Не грай на полі. Я правлю на узбіччі", — підписала фото Роуз.

Ще дівчина похизувалася сексуальним бюстом у пухнастій укороченій кофті лавандового кольору. Волосся вона розпустила і прикрасила їх крабиками по боках.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Раніше Демі зняла світшот і показала груди у білому ліфі від купальника.

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Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

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