Знову без бюстгальтера: смілива Демі Роуз показала пишні груди

26-річна модель не любить носити спідню білизну.
Демі Роуз продовжує епатувати своїх фоловерів в Instagram відвертими світлинами. Красуня знову постала перед камерою без бюстгальтера.
На знімку Демі сидить на стільці у чорних трусах і бордовому бомбері, під яким на ній немає білизни, і виблискує пишними грудьми.
На голові у неї плетіння, а на обличчі — легкий макіяж з нарощеними віями.
"Не грай на полі. Я правлю на узбіччі", — підписала фото Роуз.
Ще дівчина похизувалася сексуальним бюстом у пухнастій укороченій кофті лавандового кольору. Волосся вона розпустила і прикрасила їх крабиками по боках.
Раніше Демі зняла світшот і показала груди у білому ліфі від купальника.
Читайте також: Ого, яка: Демі Роуз показала образ у сукні з корсетом-гобеленом і пишним декольте