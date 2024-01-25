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Знову без бюстгальтера: зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю у прозорій сукні прийшла на вечірку

Знову без бюстгальтера: зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю у прозорій сукні прийшла на вечірку

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

28-річна акторка не соромиться виходити у світ у відвертих луках.

Зірка фільму "Оппенгеймер" Флоренс П'ю відвідала вечірку від Valentino, яку бренд влаштував після показу своєї кутюрної колекції.

Для такої події акторка обрала відвертий аутфіт. Вона одягла чорну прозору мереживну сукню з фатиновою пишною спідницею з рюшами і на тонких бретельках. Під вбрання Флоренс не одягла бюстгальтер, тому виблискувала перед присутніми своїми грудьми.

Флоренс П'ю / © Getty Images
Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Образ зірка доповнила гладкою зачіскою та максимально природним макіяжем. Майже на кожному пальці у неї була каблучка. В руці вона тримала чорну сумку з логотипом Valentino.

А от на сам показ Флоренс одягла невдалу сукню, яка занадто перетисла її в зоні під пахвами, і це мало негарний вигляд.

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